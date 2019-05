Il Corriere dello Sport sulla Juve: "Allegri da derby: 'Io resto qui'"

© foto di Utente

Il Corriere dello Sport in edicola oggi dà ampio risalto al derby della Mole in programma questa sera tra Juventus e Torino. Un derby che, con ogni probabilità, non sarà l'ultimo sulla panchina bianconera per Massimiliano Allegri, il quale nella tradizionale conferenza stampa pre-gara ha rivendicato il suo posto: "Io resto qui, zero problemi con Agnelli. Serve un confronto per migliorare in vista del prossimo anno. Sono motivato. Il Toro? Ha perso solo una volta nelle ultime 17 gare, ora spero perda la seconda", si legge nelle pagine interne del quotidiano romano.