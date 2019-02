"Gioco al massacro". Questo il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport di questa mattina sulla Juventus. Allegri sotto tiro dopo la batosta contro l'Atletico. Il 2-0 di Madrid mette l'allenatore con le spalle al muro: l'addio alla Champions decreterebbe la fine del rapporto con la Juve e c'è l'ombra di Zidane all'orizzonte. CR7 mai così male in Europa e il titolo crolla in Borsa.