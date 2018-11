Il Corriere dello Sport sulla Lazio: "Acerbi fa 140: gioca a tutti i costi"

"Lazio, Acerbi fa 140: gioca a tutti i costi". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che in prima pagina dedica spazio anche al momento dei biancocelesti, attesi dall'impegno in Europa League contro l'Apollon Limassol. La Lazio già qualificata - si legge - va a Cipro: Acerbi cerca l'en plein, da 3 anni non salta un match.