Il Corriere dello Sport sulla Roma: "Champions lì"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Champions lì". Questo il titolo dell'edizione romana del Corriere dello Sport di questa mattina che parla della sfida di oggi della Roma al Mazza contro la SPAL alle ore 18. Giallorossi a Ferrara per il quarto posto: occasione d'oro per Ranieri che cerca lo scatto per agganciare l'Inter. Largo a Dzeko-Schick e al 4-4-2. Zaniolo: Mancini lo chiama e il Real prepara 60 milioni.