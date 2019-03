Il Corriere dello Sport titola: "Icardi, Gattuso pizzica l'Inter"

"Icardi, Gattuso pizzica l'Inter". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il Milan - si legge in taglio basso in prima pagina - stasera in casa col Chievo (20.30) e Gattuso pensa già al derby: "Nerazzurri rafforzati dal casi Maurito", le parole messe in evidenza del tecnico rossonero dalla conferenza stampa.