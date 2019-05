© foto di IceOnFire PC

"Viola di paura". Questo il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) sulla Fiorentina e sul rischio retrocessione: "Fiorentina altro tonfo. Domenica Prandelli può mandarla in Serie B. Montella un punto in sette partite: perde anche a Parma (ora salvo). Chiesa in lacrime. Lo spareggio con il Genoa diventa decisivo".