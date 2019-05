Il Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna): "Sinisa sfrenato"

"Sinisa sfrenato". Così titola in prima pagina il Corriere dello Sport-Stadio (ed. Bologna) proprio sui rossoblu e sull'allenatore serbo: "Il suo bologna marcia come una squadra da Champions: ora vuole arrivare al 10° posto". Un ottimo momento di forma per il Bologna che nella prossima partita si giocherà la salvezza: "Ha agganciato Fiorentina e Cagliari, ha recuperato 16 punti sulla Viola: punta al record dell'era Saputo. Ieri a Roma, insultato, reagisce: bloccato dalla polizia".