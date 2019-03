"Regalo per Bati". Questo il titolo di apertura del Corriere dello Sport-Stadio di questa mattina riferito a Giovanni Simeone che spera di sbloccarsi con Gabriel in tribuna. Domenica in piazza della Signoria festa dell'ex bomber viola. Sarà al Franchi per vedere la Fiorentina: è un portafortuna per il Cholito e uno stimolo per tornare a imporsi a Firenze.