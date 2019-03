Il Corriere dello Sport-Stadio sulla Fiorentina: "MuriCholito, Viola latina"

© foto di Federico Gaetano

"MuriCholito, Viola latina". Questo il titolo dedicato alla Fiorentina che campeggia nel taglio alto della prima pagina odierna del Corriere dello Sport-Stadio, edizione locale. Il titolo rimanda alle possibili scelte di mister Pioli per domenica pomeriggio quando i viola affronteranno il Torino in campionato. Lo faranno, scrive il quotidiano, con la coppia offensiva latineggiante composta da Simeone e Muriel, e completata da Mirallas - secondo le indiscrezioni - a guidare il reparto d'attacco. Il colombiano, che non è riuscito ad incidere con la sua Colombia, andrà dunque alla ricerca del gol numero cinquanta in Serie A.