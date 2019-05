Il Corriere dello Sport-Stadio titola: "Firenze gufa"

© foto di Mattia Verdorale

"Firenze gufa". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio (ed. Firenze) dedicato alla Fiorentina: "La Viola stenta a trovare subito la giusta tensione per la salvezza: non resta che tifare per il Toro". Domenica sarà decisiva per i viola che con il Parma si giocano la salvezza: "L'Empoli affronterà Mazzarri, mentre la Fiorentina sfiderà gli emiliani: i tifosi temono la B e la squadra? La scossa deve arrivare da Montella".