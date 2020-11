Il Corriere di Bergamo: "Addio Gasperini? Solo in caso di chiamata della Juventus"

vedi letture

Il Corriere di Bergamo in edicola questa mattina dedica questo titolo all'interno all'Atalanta: "Addio Gasperini? Solo in caso di chiamata della Juventus". L'allenatore alla vigilia della sfida di Champions League ha parlato del suo contratto rinnovato fino al 2023: "Parlo ogni volta con il presidente per decidere il progetto e per capire se andare avanti insieme. Siamo ad alti livelli da cinque anni, l'ambiente è difficilmente paragonabile ad altre piazze". In sintesi solo la Juventus potrebbe fargli lasciare Bergamo, potrebbe nascere una relazione 'alla Ferguson' con il tecnico che non cambierà in base ai risultati, ma alla propria volontà.