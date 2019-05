Il Corriere di Bergamo: "Coppa dei sogni, la città nel pallone"

© foto di Giulio Falciai

"Coppa dei sogni, la città nel pallone". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bergamo a proposito della gara di oggi tra Atalanta e Lazio. Questa sera nella capitale, più precisamente allo stadio Olimpico di Roma, saranno presenti circa 21mila tifosi bergamaschi. In città, invece, saranno presenti maxischermi dappertutto. Il quotidiano poi aggiunge l'appello del mister della Dea Gasperini agli ultras: "Non rovinate la festa".