Il Corriere di Bergamo: "L'Atalanta frena contro il Bologna. Senza Ilicic e Gomez si spegne la luce"

vedi letture

Il Corriere di Bergamo tratta dello stop inferto dal Bologna all'Atalanta: "Senza Ilicic e Gomez si spegne la luce". I nerazzurri hanno bisogno di fantasia, perché Pessina pur equilibrando il modulo non ha le stesse caratteristiche. Miranchuk, capro espiatorio, non si merita la crocifissione se non altro perché ancora non incastrato nel sistema di gioco di Gasperini. I lombardi subiscono così, per una volta, una rimonta. Senza Gomez e Ilicic la luce si è accesa a intermittenza nelle ultime settimane. O solamente per un tempo, come con la Fiorentina. Un dato che è meglio tenere a mente, perché questa squadra forse non è abituata a fare a meno dei suoi due campioni così a cuor leggero.