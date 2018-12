© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'Atalanta ha ritrovato il metronomo". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Bergamo. Era finito sul banco degli imputati dopo l’eliminazione dall’Europa - si legge in prima pagina - ma Gasperini ha sempre creduto in lui. E ora Remo Freuler lo sta ripagando della fiducia: meno offensivo, capace di giocare più arretrato rispetto alle scorse stagioni, si sta rivelando decisivo per questa fase positiva dell’Atalanta.