Il Corriere di Bergamo: "L'Atalanta passa ad Anfield la notte più bella della sua storia"

Il Corriere di Bergamo celebra il successo strepitoso dell'Atalanta contro il Liverpool in Champions League: "L'Atalanta passa ad Anfield la notte più bella della sua storia". I nerazzurri sbancano Anfield a tre anni dall'1-5 all'Everton, grazie al gol del ritrovato Josip Ilicic dopo otto mesi e mezzo di calvario, da Valencia e Liverpool. Gasperini, mai troppo elogiato, aspetta l'ora di gioco per togliere lo sloveno che segna in spaccata su assist del Papu Gomez. Gollini non deve fare nessun intervento oltre l'ordinario: il controllo sul tiro di Salah e una presa alta tutt'altro che complicata.