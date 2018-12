© foto di Lorenzo Di Benedetto

Spazio alla sfida del 26 dicembre all'Atleti Azzurri d'Italia tra Atalanta e Juventus nella prima pagina del Corriere di Bergamo, con il titolo: "Effetto Ronaldo". Biglietti più cari fino al 108% per la sfida tra orobici e bianconeri che conferma il trend che si sta registrando in tutti gli stadi di Serie A in questa stagione.