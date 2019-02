© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Coppa Italia, l'Atalanta a Firenze. L'obiettivo è regalarsi un sogno". Questo il titolo in prima pagina del Corriere di Bergamo di questa mattina in vista della semifinale di andata al Franchi. Gasperini ha affermato: "Momento fondamentale della stagione. La coppa è la strada più breve per l'Europa ma non la più semplice".