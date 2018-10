Il Corriere di Bergamo sulla Dea: "Il gol che non c'è. Benedetta sosta"

© foto di Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con una foto di Zapata e il titolo esaustivo: "Atalanta e il gol che non c'è. Benedetta sosta". I nerazzurri hanno due settimane per ritrovare la serenità perduta e per tornare a macinare punti come nei due anni passati.