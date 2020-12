Il Corriere di Bergamo: "Tapiro in frantumi. Papu, nervosismo strisciante"

Il Corriere di Bergamo torna sul caso Gomez che crea tensione nell'argentino: "Tapiro in frantumi. Papu, nervosismo strisciante". Stavolta ci ha pensato Striscia la Notizia. La situazione che si è creata vicino al cancello del Centro Bortolotti - con altri giocatori coinvolti, così come dei dirigenti - ha portato a un diverbio e alla rottura del (poco ambito) premio che doveva finire nelle mani del Papu. Quello che si vede, poi, quando il servizio va in onda, è Gomez che evita Staffelli (il quale lo apostrofa arrivando a chiedere se abbia tirato un pugno a Gasperini). In un'immagine successiva il tapiro è a terra, rotto, ma non si vede chi l'abbia lanciato, mentre Gomez si allontana.