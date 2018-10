© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Atalanta, contro il Chievo senza Masiello e Tumminello". Così il Corriere di Bergamo di questa mattina in vista della prima gara dopo la sosta della formazione di Gasperini. Oltre al difensore out anche il giovane che si è procurato una lussazione al gomito in uno scontro fortuito in allenamento: tornerà in campo tra 20 giorni.