Il Corriere di Bergamo titola: "Atalanta, sette partite senza vittoria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Atalanta, sette partite senza vittoria". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Bergamo, che in prima pagina dedica spazio al pareggio (0-0) ottenuto contro il Torino nel turno infrasettimanale di Serie A. L’Atalanta - si legge - fa maggior possesso palla, crea più occasioni (le più limpide sui piedi di Gomez e Rigoni, e sulle teste di Zapata e Toloi), ma alla fine dalla sfida contro il Torino (che non tira mai in porta) raccoglie un punto, figlio del pareggio per 0-0. Un risultato che sta stretto ai nerazzurri, soprattutto perché vedono allungarsi la serie senza vittorie (tra Europa League e campionato) a sette partite. Ora i bergamaschi domenica fanno visita alla Fiorentina per cercare quel successo che permetterebbe loro di entrare nella parte sinistra della classifica, quella dove è stata di casa nelle ultime stagioni.