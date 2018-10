Il Corriere di Bergamo verso Chievo-Atalanta: "Gian Piero vs Gian Piero"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Gian Piero vs Gian Piero". Questo il titolo scelto quest'oggi dal Corriere di Bergamo per parlare della sfida fra Chievo e Atalanta. Il riferimento è ovviamente tutto per gli allenatori, Ventura e Gasperini: il primo torna domani in panchina dopo il flop azzurro, il secondo è a caccia di punti buoni per migliorare una classifica piuttosto negativa.