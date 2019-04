Il Corriere di Bologna: "Altra impresa, Sinisa si prende mezza salvezza"

© foto di Tommaso Bonan

"Un'altra impresa dei rossoblù, Sinisa si prende mezza salvezza". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Bologna. Vittoria pesantissima per il Bologna al Dall’Ara contro la Sampdoria regolata per 3 a 0. L’Empoli diretto concorrente per la salvezza ha perso in casa e ora è a meno cinque punti dai rossoblù.