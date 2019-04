Il Corriere di Bologna e le parole di Fenucci: "Saputo investirà"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Il Corriere di Bologna in edicola questa mattina dedica spazio alle parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci: "Saputo investirà". In prima pagina del quotidiano emiliano si parla della squadra di Mihajlovic, con il dirigente che ha dichiarato: "C'è un progetto per stare nella parte sinistra della classifica".

FENUCCI PUNTA IN ALTO - A pagina 10 il quotidiano spiega come l'ad dei felsinei punti a migliorare la classifica: "Saputo è pronto ad investire. Con progetti ambiziosi convinciamo Sinisa".