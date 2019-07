© foto di Simone Bernabei

Una bella iniziativa, volta a far sentire la propria vicinanza al tecnico Sinisa Mihajlovic nel momento forse più duro della sua vita. "A San Luca le preghiere per Sinisa", si legge sulla prima del Corriere di Bologna che spiega come i tifosi, domani mattina, si ritroveranno domani mattina per salire al Santuario e pregare per l'allenatore, attualmente ricoverato in ospedale per le cure dopo la scoperta della malattia.