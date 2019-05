Il Corriere di Bologna: "Manifesto Sinisa: perché deve restare con noi"

© foto di Mattia Verdorale

"Il manifesto per Sinisa: "Perché deve restare con noi". Questo il titolo in prima pagina del Corriere di Bologna che dà vita ad un'iniziativa per i suoi lettori: "Ogni bolognese ha un motivo per voler che Mihajlovic resti l'allenatore rossoblu. Da oggi si può firmare il manifesto del nostro giornale a favore del tecnico". A pagina 11 viene approfondito il tema: "Tecnico, giocatori e Saputo. La conferma, un affare per tutti. L'offerta indecente per ora non c'è. E la città è schierata con il serbo".