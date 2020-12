Il Corriere di Bologna: "Mihajlovic, prove di rottura. Rapporto al capolinea?"

Secondo il Corriere di Bologna potrebbe essere rottura tra Mihajlovic e il Bologna. La chiave è nel dopogara dell'altro 5-1 subito dal Milan, nelle parole che guardavano a un futuro ambizioso: "Se vogliamo cambiare e fare qualcosa di più divertente ed eccitante senza dubbio dobbiamo cambiare tante cose". Il giorno dopo il tecnico venne chiamato a rapporto dal club e le dichiarazioni mutarono decisamente tono, virando quasi sul rassegnato. Il Bologna ha preso solo un terzino destro, mancando gli obiettivo del difensore centrale e il centravanti, finendo per cedere anche Bani. E così ora Sinisa ha la stessa squadra dell'anno scorso, con la differenza che De Silvestri da terzino è peggio di Tomiyasu terzino e che Tomiyasu centrale è peggio di Bani centrale. Altra tensione latente, come il fastidio di aver dovuto riporre sogni di gloria. Fino al botto del weekend: Saputo venerdì parla di "obiettivo minimo 52 punti e decimo posto", Mihajlovic sabato risponde "sarebbe un mezzo miracolo, pensiamo a salvarci", snocciolando una per una le lacune nella costruzione della rosa. E infine, sempre Sinisa: Stavolta non mi sento responsabile, la partita non era stata preparata così". Parole di chi forse si sente ben poco coinvolto nel progetto Bologna. Bel diverse da "quando per 5-1 devi stare zitto e vergognarti".