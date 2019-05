Il Corriere di Bologna: "Sinisa d’Europa"

"Sinisa d’Europa". Questo il titolo. nelle rispettive pagine sportive, dell'edizione odierna del Corriere di Bologna su Mihajlovic. Dopo i mesi della sofferenza per raggiungere la salvezza, a Bologna sono arrivate le giornate dell’attesa che accomunano tifosi e dirigenza, tutti consapevoli di quanto sarebbe importante poter contare sin dal primo giorno di ritiro a Castelrotto sul valore aggiunto dato dalla conferma di Sinisa Mihajlovic. In seguito all’incontro di domenica pomeriggio con il presidente Saputo, il tecnico serbo ha chiesto 10-15 giorni per riflettere sulle prospettive immediate e future offerte dal Bologna