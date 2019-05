© foto di Mattia Verdorale

L'edizione odierna de Il Corriere di Bologna dedica spazio in primo taglio alla partita di stasera tra i rossoblu e il Milan in quel di San Siro. In più vengono analizzate le parole di Mihajlovic in conferenza stampa: "Sinisa: "Un altro scatto poi parleremo di me". A pagina 6 viene approfondito l'argomento: dopo l'Inter Mihajlovic medita uno sgambetto anche al Milan: "Salvezza? Manca l'ultimo scatto, poi parleremo del mio futuro".