Il Corriere di Bologna sui rossoblù: "Scatenati contro il Parma"

© foto di Mattia Verdorale

"Rossoblù scatenati contro il Parma, Sinisa: "Ora non molliamo". Questo il titolo in prima pagina del Corriere di Bologna dedicato alla vittoria travolgente per 4-1 della squadra di Mihajlovic nello scontro salvezza contro gli emiliani: "Il Bologna travolge il Parma al Dall'Ara con un 4-1, sesta vittoria casalinga consecutiva. Lo stadio a gran voce intona il coro: "Sinisa resta con noi". E lui, autore dell'impresa, ringrazia il pubblico e la squadra".