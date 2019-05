"Saputo e Zanetti: soldi e idee per stare al top". Questo il titolo in taglio alto che il Corriere di Bologna dedica ai rossoblù. A pagina 10, all'interno del quotidiano in edicola questa mattina, il giornale spiega la volontà dei felsinei di puntare in alto: "Il salto di qualità che Bologna insegue". Grande pubblico, il nodo impianti e i risultati sportivi - si legge - spesso sottovalutati: serve quello sforzo chiesto da tempo alle società.