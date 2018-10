Il Corriere di Bologna sull'attacco: "Non si vive di solo Santander"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Bologna, non si vive del solo Santander. I suoi gol salvano il bilancio dell'attacco", titola questa mattina il Corriere di Bologna. Mister Filippo Inzaghi è alla ricerca del giusto partner per il Ropero, già dalla sfida contro il Torino, con l'obiettivo di ridare vitalità ad un reparto avanzato che fino a questo momento ha stentato non poco.