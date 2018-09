Il Corriere di Bologna: "Summit con Saputo a Casteldebole"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Summit con Joey a Casteldebole". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Bologna. Joey Saputo - si legge al'interno delle pagine sportive - domani sarà di nuovo a Bologna. Il chairman torna in città per assistere alla partita dell’Italia al Dall’Ara, ma, alla luce degli eventi di queste settimane, anche per un confronto con la dirigenza rossoblù sulla pessima partenza della squadra e per un possibile incontro con il sindaco Merola, suo nuovo partner nel restyling dello stadio.