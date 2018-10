Il Corriere di Bologna titola: "Palle inattive, il jolly di Superpippo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere di Bologna in edicola questa mattina dedica spazio alla squadra di Inzaghi con il titolo: "Palle inattive, il jolly di Superpippo". Con il Sassuolo si è vista finalmente la specialità dell'allenatore, che ha poi affermato: "Non avevo avuto tempo per lavorarci". Il segreto? Un preparatore veneto (che oggi è alla SPAL) maestro da 4830 schemi.