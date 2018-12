Il Corriere di Bologna titola: "Un anno senza vittoria in trasferta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Bologna in edicola questa mattina dedica spazio alla formazione di Filippo Inzaghi portando alla luce un dato abbastanza preoccupante e titolando: "Buon compleanno, caro Bologna". 365 giorni fa l'ultimo successo fuori casa: battuto il Chievo i rossoblù non hanno più vinto in trasferta: a Parma la chance per rifarsi.