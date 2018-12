© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Bologna in rete ogni 15 tiri. Ma un gol degli attaccanti costa a Joey quasi 3 milioni". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Bologna. In avanti - si legge - anni di problemi che il mercato non ha mai risolto. Arrivata la nona partita senza vittoria, al termine di una prestazione ordinata e difensiva alla quale non si poteva chiedere più che uno 0-0, è evidente che con questo attacco sarà difficile continuare. Tra ingaggi e ammortamenti, il reparto pesa sul bilancio per circa 13 milioni di euro (5,6 Destro, 3,6 Santander, 2 Palacio, 1,8 Falcinelli) e ha prodotto appena 5 gol.