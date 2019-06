Il Corriere di Bologna: "Una foto per ripartire"

© foto di ManWil

Immagine romantica quella pubblicata dal Corriere di Bologna quest'oggi in prima pagina. Perché rappresenta i supporters che ci metteranno la faccia per la campagna abbonamenti: "Il Bologna e i suoi tifosi, una foto per ripartire", il titolo scelto. Nel pezzo interno, la titolazione è la seguente: "La reconquista del Bologna. Bagno di folla in piazza Maggiore per gli scatti del club: i tifosi saranno protagonisti della campagna abbonamenti. Dopo l’inverno di contestazione, in città è riscoppiato l’amore".