Il Corriere di Brescia: "Cellino e Corini sempre più vicini"

© foto di Mattia Verdorale

"Cellino e Corini sempre più vicini. Ma i colloqui non sono finiti". Questo il titolo a pagina 9 del Corriere di Brescia proprio sulla squadra neo promossa in A: "Massimo Cellino è convinto che Eugenio Corini sia l'uomo giusto per il Brescia anche in Serie A. Lo disse sin dalle ore della festa della promozione. Ma è il tecnico a non aver ancora fugato gli ultimi dubbi prima di certificare il sì al secondo capitolo sulla panchina delle Rondinelle".