Il Corriere di Brescia in prima pagina: "Tutti per Tonali"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Spazio alla Nazionale nella prima pagina del Corriere di Brescia e all'ultimo arrivato nel ritiro azzurro, con il titolo: "Tutti per Tonali". Il giovane centrocampista ha parlato ieri per la prima volta da giocatore dell'Italia e ha affermato: "Non sono Pirlo". Su di lui le sirene di mercato di Inter e Juventus.