Il Corriere di Mezzogiorno, ADL su Insigne: "Voleva andare via"

© foto di Giulio Falciai

"Voleva andare via, non si sente amato". Questo il titolo del Corriere di Mezzogiorno (ed. Napoli) a proposito delle parole di Aurelio De Laurentiis che ha definitivamente riaperto il caso Lorenzo Insigne. Il presidente del club partenopeo ne ha parlato a margine del forum «Il calcio che vogliamo» organizzato dal Corriere dello Sport , rivelando che più volte il calciatore negli ultimi anni gli ha chiesto di andar via. "Si è sentito poco amato dalla tifoseria", ha precisato.