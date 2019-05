Il Corriere di Milano sul futuro di Milan e Inter: "Rinnovi e scadenze"

© foto di Mattia Verdorale

"Rinnovi e scadenze". Questo il titolo a pagina 12 del Corriere di Milano che attraverso due interviste (una a Fulvio Collovati, ex difensore dell'Inter) e Ibrahim Ba (ex calciatore francese del Milan) fa il punto sui possibili giocatori da tenere a fine stagione per quanto riguarda le due squadre milanesi.

Per l'Inter Fulvio Collovati: "Politano una certezza. Troppi soldi per Keita, escludo la conferma".

Per il Milan Ibrahim Ba: "Non rinuncio a Bakayoko, vale 36 milioni di euro. E terrei Abate e Zapata".