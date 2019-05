© foto di Giulio Falciai

L'edizione odierna del Corriere di Milano dedica spazio in prima pagina sia ai rossoneri che ai neroazzurri titolando così: "Milan e Inter: caccia a Mister X". Entrambe le squadre infatti, si legge nel quotidiano, starebbero cercando un nuovo allenatore per la prossima stagione. Questo il titolo, delle parole dell'intervistato Aldo Serena, per quanto riguarda il futuro della panchina neroazzurra: "Con Conte d'obbligo cambiare metà squadra. Allegri soluzione soft". Mentre questo il titolo, delle parole dell'intervistato Antonio Di Gennaro, su quella rossonera: "Valorizza i giocatori con un gioco piacevole. Dico Simone Inzaghi".