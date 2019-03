© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Addio Champions, ora si decide il futuro di Di Francesco". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Roma sul ko dei giallorossi ai supplementari col Porto. La Roma - si legge in prima pagina - fallisce anche l’appuntamento con la Champions League: sconfitti per 3-1 dopo i tempi supplementari (2-1 al 90’) dal Porto i giallorossi escono agli ottavi di finale della competizione europea più importante. Non è bastato il rigore trasformato da De Rossi nel primo tempo, che aveva portato momentaneamente la partita in parità: nella ripresa il Porto si è riportato in vantaggio e poi ha ottenuto la qualificazione ai quarti grazie un rigore discusso per una trattenuta in area di Florenzi ai danni. La Roma al 120’ ha reclamato a sua volta un rigore per un fallo su Schick. Oggi forse giornata decisiva per il futuro del tecnico Di Francesco.