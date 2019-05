Il Corriere di Roma con parole di Ranieri: "Sempre meglio volare bassi"

© foto di Ospite

A pagina 13 il Corriere di Roma analizza le parole di Claudio Ranieri che parla di futuro: "Questa Roma ha un futuro, ma è sempre meglio volare bassi. Non metto pressione sul mio successore, per questo parlo di Europa League.

Mercato giallorosso - In taglio basso spazio al prossimo mercato con la Roma che è a caccia di un terzino: "Cercasi terzini: in pole Willems e Di Lorenzo. Luca Pellegrini rientra da Cagliari, mentre in attacco piacciono Llorente e Kruse a costo zero".