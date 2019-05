© foto di Giulio Falciai

L'edizione odierna del Corriere di Roma dedica spazio in prima pagina al futuro della panchina giallorossa titolando così: "Conte si allontana ma il tifo vuole comunque un big". L'ex ct della Nazionale italiana, infatti, è stato accostato più di una volta alla Roma nell'ultimo periodo. I tifosi, però, se non dovesse arrivare Conte non si accontenterebbero di un ripiego.