Il Corriere di Roma: "Dzeko e Schick coppia d'attacco contro la Spal"

"Dzeko e Schick coppia d'attacco contro la Spal". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Roma. La squadra gialorossa - si legge - prova a cambiare pelle. In questa stagione, i due hanno giocato insieme 400 minuti, così distribuiti: 320 in campionato, 74 in Champions League e 26 in Coppa Italia. Eusebio Di Francesco li ha sempre considerati alternativi anche se in realtà la scelta era sempre Dzeko e Schick trovava posto solo per le assenze del titolare. Claudio Ranieri, alla prima conferenza stampa dopo il suo ritorno sulla panchina giallorossa, ha detto invece che Dzeko e Schick "non possono giocare insieme, devono giocare insieme". Edin ha dato il massimo in carriera con Grafite, Aguero e Ibisevic accanto.