Il Corriere di Roma e le parole di Lotito: "Lazio tutti uniti e vinciamo"

© foto di Giulio Falciai

"Lazio tutti uniti e vinciamo". Questa l'apertura del Corriere di Roma a proposito delle parole di Claudio Lotito. Quest'ultimo, infatti, ha caricato la squadra in vista della sfida di stasera alle 20:45, valida per la finale di Coppa Italia, allo stadio Olimpico di Roma, tra Lazio e Atalanta. La gara di oggi, quindi, è una grande occasione per trasformare la stagione della Lazio in un altro momento indimenticabile. Ma è, allo stesso tempo, un avvenimento che può aprire una voragine sotto i piedi della squadra e di Inzaghi. Lotito attende allora con ansia la sfida con l’Atalanta.