Il Corriere di Roma: "Giallorossi, niente sorpasso. Lazio indecente"

© foto di Tommaso Bonan

"Giallorossi, niente sorpasso. Lazio indecente, addio ai sogni". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Roma. La Roma sfiora l’impresa contro l’Inter ma esce con un pareggio da San Siro: 1-1 il risultato che impedisce ai giallorossi di sorpassare il Milan al quarto posto ma le consente di restare in piena corsa per la Champions. Clamoroso invece il crollo della Lazio, battuta all’Olimpico per 2-1 dal Chievo già retrocesso. Follia Milinkovic, espulso nel primo tempo.