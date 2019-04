© foto di Tommaso Bonan

"Lazio col batticuore. Caicedo superstar". Così l'edizione odierna de Il Corriere di Roma. La Lazio torna a vincere in campionato: ieri sera piegata la Sampdoria a Genova per 2-1 grazie a una splendida doppietta di Caicedo. Successo comunque sofferto per i biancocelesti, che non hanno saputo approfittare della superiorità numerica (espulso il sampdoriano Ramirez) goduta per un tempo. Inzaghi: "Champions? Noi ci crediamo ancora".