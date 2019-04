Il Corriere di Roma: "Lazio, vento in Coppa. Strapazzato il Milan"

© foto di Tommaso Bonan

"Lazio, vento in Coppa. Strapazza il Milan e conquista la finale". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Roma. La Lazio batte il Milan a San Siro per 1-0 e conquista la finale di Coppa Italia - si legge in prima pagina -, la decima della sua storia (ne ha vinte finora 6) e la quinta negli ultimi 10 anni. Di Correa il gol della vittoria in cima a una gara dominata dai biancocelesti. Finale contro Atalanta o Fiorentina all’Olimpico il 15 maggio.